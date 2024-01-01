Количество промышленных туристов в Пермском крае выросло в 17 раз Поделиться Твитнуть

фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

Прикамье вошло в топ регионов-лидеров по промышленному туризму. Для гостей и жителей края свои двери открывают 65 предприятий. Количество туристов, которые их посещают, увеличилось в 17 раз — до 86,6 тыс. человек в 2023 году. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

В международный День туризма 27 сентября он встретился с представителями предприятий. Обсуждалось участие региона в акселераторе «Открытая промышленность».

Глава региона отметил несколько интересных проектов, разработанных предприятиями. Так, «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» создал спектакль-прогулку, действие которого разворачивается на «Нефтяной линии» в Индустриальном районе, и аудиорассказ «Улица первой любви», реализованный вместе с Театром-Театром и общественными организациями.

В Чусовом гости могут не только посетить завод ОМК, но и увидеть стрит-арт парк, созданный предприятием, продегустировать аутентичное заводское меню.

Предприятие «Протон-ПМ» запустило «профориентационную электричку» по маршруту Пермь—Новые Ляды, в ходе поездки можно многое узнать о космической Перми, создателях ракетных двигателей и побывать на их производстве.

Участники встречи также обсудили планы по развитию промтуризма на 2025 год.

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