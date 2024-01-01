Елена Синица В Пермском крае судебные приставы заставили председателя ТСЖ отремонтировать крышу На председателя ТСЖ дважды были наложены штрафы Поделиться Твитнуть

фото: freepik

В Красновишерске жилец дома обратился в суд с требованием к председателю ТСЖ по проведению ремонта крыши. Об этом сообщает «Рифей».

Как пояснял истец, в его квартире была постоянная сырость. В результате суд удовлетворил исковые требования, председателя ТСЖ обязали провести ремонт кровли. Однако тот не стал исполнять решение суда. Он стал обжаловать действия пристава, который наложил на него штраф за неисполнение судебного решения. После второго штрафа глава ТСЖ всё-таки взялся за ремонт.





Ранее сообщалось , что предпринимателя из Перми осудят за миллионный долг по зарплате сотрудникам. Он не выплатил заработную плату 34 работникам.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.