Елена Синица Предпринимателя из Перми осудят за миллионный долг по зарплате сотрудникам Он не выплатил заработную плату 34 работникам Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми индивидуального предпринимателя осудят из-за невыплаты зарплаты работникам свыше трёх месяцев. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Как говорят в ведомстве, предприниматель осуществляет деятельность в сфере общепита в Перми, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. С сентября 2021-го по февраль 2022 года он не выплатил заработную плату 34 работникам на общую сумму свыше 1,3 млн руб. Сейчас на его имущество наложен арест на сумму более чем 2,5 млн руб.





Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Дело направлено в суд.





Ранее сообщалось, что московское НПО «Керамет» запустило в Перми импортозамещающее серийное производство гидродинамических подшипников скольжения с композитным покрытием.

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