Елена Синица
Компания из Москвы запустила в Перми производство комплектующих для нефтегазовой отрасли
Предполагается, что компания сможет полностью покрыть потребность российских производителей
Московское НПО «Керамет» запустило в Перми импортозамещающее серийное производство гидродинамических подшипников скольжения с композитным покрытием. Они необходимы в оборудовании для добычи нефти и газа. Ранее аналогичные подшипники поставляла одна компания из США, но она ушла с российского рынка из-за санкций. Об этом сообщает Фонд развития промышленности (ФРП).
Инвестиции в приобретение исследовательского и технологического оборудования составили 130 млн рублей. При этом 100 млн рублей предоставил ФРП в виде льготного займа. После выхода на проектную мощность в планах предприятия выпускать до 48 тыс. подпятников и 25 тыс. пят в год.
Пермские подшипники не только не уступают по качеству зарубежной продукции, в то же время они в 10 раз ниже по стоимости, отметил исполнительный директор НПО «Керамет» Сергей Нагавкин.
Предполагается, что компания сможет полностью покрыть потребность российских производителей. Кроме этого, в дальнейшем есть планы выхода на рынки Казахстана, Ирана и стран Ближнего Востока.
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