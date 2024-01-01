Елена Синица Компания из Москвы запустила в Перми производство комплектующих для нефтегазовой отрасли Предполагается, что компания сможет полностью покрыть потребность российских производителей Поделиться Твитнуть

Фото: ФРП

Московское НПО «Керамет» запустило в Перми импортозамещающее серийное производство гидродинамических подшипников скольжения с композитным покрытием. Они необходимы в оборудовании для добычи нефти и газа. Ранее аналогичные подшипники поставляла одна компания из США, но она ушла с российского рынка из-за санкций. Об этом сообщает Фонд развития промышленности (ФРП).

Инвестиции в приобретение исследовательского и технологического оборудования составили 130 млн рублей. При этом 100 млн рублей предоставил ФРП в виде льготного займа. После выхода на проектную мощность в планах предприятия выпускать до 48 тыс. подпятников и 25 тыс. пят в год.

Пермские подшипники не только не уступают по качеству зарубежной продукции, в то же время они в 10 раз ниже по стоимости, отметил исполнительный директор НПО «Керамет» Сергей Нагавкин.

Предполагается, что компания сможет полностью покрыть потребность российских производителей. Кроме этого, в дальнейшем есть планы выхода на рынки Казахстана, Ирана и стран Ближнего Востока.

Локализация производства составляет порядка 80%. В планах компании до конца 2024 года довести этот показатель до 100%.

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