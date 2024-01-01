В Перми экс-чиновницу мэрии Ирину Чиркову оставили в СИЗО Её защита пыталась добиться изменения меры пресечения Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Пермском краевом суде бывшему начальнику Управления капитального строительства администрации Перми Ирине Чирковой, которую обвиняют в крупной взятке, отказали в удовлетворении жалобы на изменение меры пресечения. Она останется в СИЗО до 7 декабря. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе краевого суда.

По данным следствия, в июле 2022 года директор ООО «Строительно-монтажный трест № 6» Сергей Миков передал Чирковой около 5 млн руб. через посредника. За взятку он хотел получить общее покровительство при приёмке фактически не выполненных работ по реконструкции социальных объектов в Перми.

После задержания в августе суд избрал Микову меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 октября. Сторона защиты Сергея Микова подала апелляционную жалобу, однако Пермский краевой суд оставил её без удовлетворения.

Позже по решению суда в СИЗО также оставили Ирину Чиркову. Адвокаты чиновницы тоже обжаловали её арест.

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