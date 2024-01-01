Елена Синица В Прикамье ожидается последний тёплый день в 2024 году На юге региона ожидается до +20 градусов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вторник, 8 октября, станет последним тёплым днём в этом году в Пермском крае. Об этом сообщает ВЕТТА, ссылаясь на специалистов ГИС-центра Пермского госуниверситета.

В краевой столице дневной максимум ожидается уже к 12:00, он составит не более +15 градусов. На юге региона ожидается до +20 градусов, а на севере не более +8…+10 градусов, отмечают синоптики.





К вечеру 8 октября повсеместно начнёт холодать, особенно ощутимо это будет происходить в центральных районах.





Ранее сообщалось, что с 7 по 13 октября в Пермском крае ожидается мокрый снег. Установится временный снежный покров высотой 1-10 см.

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