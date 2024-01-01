Елена Синица В Прикамье 9-10 октября выпадет снег Установится временный снежный покров высотой 1-10 см Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На неделе с 7 по 13 октября в Перми ожидается снег. Об этом сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на данные Пермского гидрометцентра.

Так, начало недели будет ещё тёплым: в понедельник ожидается около +8…+10°. Вторник же станет самым тёплым днём месяца, в этот день столбики термометров поднимутся до +13…+15°, а на крайнем юге региона ожидается до +22°.





Похолодание придёт в среду — температура воздуха опустится до +4…+6°. Также пройдёт дождь, местами с мокрым снегом, сообщают синоптики. В четверг в центральных и южных районах выпадет снег. Установится временный снежный покров высотой 1-10 см.





Ранее сообщалось , что синоптики предупредили жителей Пермского края о температурных качелях. Так, 9 октября ожидается резкое похолодание, ощутимее всего оно окажется в южных районах, где после прогнозируемой температуры воздуха 8 октября в +16…+20° снижение составит около 10 градусов.

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