Алёна Бронникова На следующей неделе в Прикамье ожидается мокрый снег Синоптики предупреждают о температурных качелях Поделиться Твитнуть

На следующей неделе в Пермском крае, согласно предварительному прогнозу Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидаются осадки в виде мокрого снега. Эксперты предупреждают о температурных качелях.

По данным сайта Гидрометцентра России, жителей Прикамья в среду, 9 октября, ожидает резкое похолодание, ощутимее всего оно окажется в южных районах, где после прогнозируемой температуры воздуха 8 октября в +16…+20° снижение составит около 10 градусов. Самые низкие значения ожидаются в Бисере (до +2°). В Перми 8 октября температура воздуха прогнозируется на уровне +16°, 9 октября — на уровне +6°, а в четверг и пятницу — до +2°.

Ранее «Новый компаньон» писал, что на смену теплу в выходные в Прикамье придёт похолодание. Ночью на 7 октября возможны заморозки до -5…-2°.

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