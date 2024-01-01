Алёна Бронникова В воскресенье на смену теплу в Прикамье придёт холодный фронт Температура воздуха днём не превысит +10 градусов Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Как сообщили авторы проекта «Опасные природные явления Пермского края», в регионе в выходные дни, 5 и 6 октября, на смену тёплой погоде придёт холодный фронт. При этом пятница 4 сентября может стать одним из самых тёплых дней за весь октябрь.

Днём 4 сентября на большей части края температура воздуха составит +15…+17°, на севере из-за облачности будет немного прохладнее. В это время над Европейской территорией России активизируется циклоническая деятельность, из-за чего в Прикамье днём 5 октября ожидаются небольшие и умеренные дожди в северных и центральных районах. Ночью температура воздуха составит +4…+9°, в Перми +5…+7°, на юге — заморозки до -1°. Днём в регионе потеплеет до +7…+12° и до +10° в Перми.

«Основной холодный фронт пройдёт через территорию края уже утром в воскресенье, также с небольшими дождями. За ним усилится северо-западный ветер, но во второй половине дня можно ожидать прояснения. По краю и ночью, и днём +5…+10°, а в Перми +7…+9°», — сообщают эксперты.

При этом исключением станут северо-западные районы, где утром похолодает до 0…+2°, а днём потеплеет лишь до +6…+8°. Ночью на 7 октября предварительно прогнозируются заморозки до -5…-2°.

Ранее сообщалось, что в Прикамье зафиксированы опасные для здоровья перепады температур, которые могут вызвать аллергию и апатию. Так, 3 октября, суточные колебания на некоторых метеостанциях достигли 20 градусов: в Кунгуре температура ночью составила -6,3°, а днём поднялась до +14,8°, в Чернушке ночью было -5,6°, а днём +14,3°.

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