Перепады температур в Пермском крае достигли 20 градусов Это пагубно может сказаться на здоровье Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В четверг, 3 октября, суточные колебания температуры на некоторых метеостанциях Пермского края достигли 20 градусов: в Кунгуре температура ночью составила -6,3˚, а днём поднялась до +14,8˚, в Чернушке ночью было -5,6˚ и днём +14,3˚.

По словам специалистов ГИС-Центра ПГНИУ, такое ход температуры чаще характерен для весны, однако иногда отмечается и осенью. В данном случае причиной стало поступление сухого воздуха из антициклона, который переместился с северо-запада, и его охлаждение ночью на фоне ясной и безветренной погоды.

Врачи предупреждают, что резкие изменения температуры в течение суток негативно сказываются даже на тех, кто не склонен к заболеваниям. При скачках температуры на десять и более градусов в организме вырабатывается больше гистамина, который может вызвать аллергические реакции. Поэтому даже у людей без предрасположенности к аллергиям в такие дни часто появляются неприятные симптомы.

Также резкие колебания температуры отражаются на эмоциональном состоянии — многие чувствуют повышенную раздражительность или, наоборот, апатию.

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