В Прикамье компания выплатила 370 тысяч рублей ребёнку за сломанные рёбра в ДТП Деньги пришлось взыскивать через судебных приставов Поделиться Твитнуть

Житель Перми попал в ДТП на служебном транспорте. В автоаварии пострадал ребёнок. Его госпитализировали в больницу с ушибом головного мозга, переломом рёбер и многочисленными гематомами. Об этом сообщает пресс-служба ФССП России.

Авария произошла с участием двух автомобилей. Водитель строительной организации на служебном «Рено Дастер» совершил наезд на «ВАЗ-21140», после чего «ВАЗ» отлетел на пешеходный переход, где сбил ребёнка, переходившего дорогу.





Мальчика ввели в искусственную кому, после медицинского лечения понадобилась долгая реабилитация. Мать ребёнка обратилась в суд с иском о взыскании морального ущерба. Организация по решению суда должна выплатить пострадавшему ребёнку 370 тыс. руб. Однако своевременно задолженность выплачена не была.





«Тогда сотрудники ведомства вынесли запрет на регистрационные действия с транспортом организации и наложили аресты на её банковские счета», — рассказали в ФССП.





После этого компенсация была взыскана и перечислена матери пострадавшего ребёнка.





Ранее «Новый компаньон» сообщал, что с января по август 2024 года в Пермском крае в ДТП пострадали 1,5 тысячи человек. Погибли 127.

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