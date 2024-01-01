Елена Синица С января по август 2024 года в Пермском крае в ДТП пострадали 1,5 тысячи человек Погибли ещё 127 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С января по август 2024 года в Пермском крае произошло 1252 ДТП. Это на 3,4% меньше, чем за такой же период в прошлом году. Об этом сообщает Пермьстат, ссылаясь на данные МВД России.

Известно, что за восемь месяцев года в ДТП погибло 127 человек, из которых четверо — дети до 16 лет. Ранено 1552 человека, из которых 215 — дети до 16 лет.





Ранее сообщалось, что за месяц автомобили каршеринга в Перми попали в ДТП девять раз. Основными причинами аварий стали превышение скорости, выезд на полосу встречного движения и управление машиной в нетрезвом состоянии.





Также «Новый компаньон» сообщал, что в Кунгуре произошло ДТП со смертельным исходом — 34-летний водитель «Тойоты» не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась. Сейчас правоохранители проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.

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