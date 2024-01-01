Алёна Бронникова За месяц автомобили каршеринга в Перми попали в девять ДТП «Делимобиль» запустил работу в регионе только в сентябре Поделиться Твитнуть

За месяц работы в Перми каршеринга «Делимобиль» в городе произошло девять ДТП с участием брендированных автомобилей. Как сообщает «Вести-Пермь» со ссылкой на ГИБДД, основными причинами аварий стали превышение скорости, выезд на полосу встречного движения и управление машиной в нетрезвом состоянии.

При этом эксперты напоминают, что административная и уголовная ответственность для водителей не зависит от управления личным или арендованным транспортным средством. В Госдуме также в первом чтении приняли поправки в КоАП, о штрафах для таких водителей на сумму в 3-5 тыс. руб., а при повторном правонарушении в течение года — лишение водительского удостоверения на три месяца.

Напомним, федеральный каршеринг «Делимобиль» запустил работу в Перми в начале сентября. Компания планировала предложить в городе для аренды около 500 автомобилей азиатских и европейских брендов из категорий «эконом», «комфорт» и «бизнес» и открыть собственное СТО.

Через несколько дней после запуска проекта в Перми произошло первое ДТП с участием каршерингового автомобиля. Арендованный Haval снёс ограждение и скамейку в Театральном сквере у театра оперы и балета и въехал на цветочную клумбу. Водитель с места происшествия скрылся.

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