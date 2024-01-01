Каршеринг «Делимобиль» запустил работу в Перми В планах открытие в городе собственного СТО Поделиться Твитнуть

Автомобили федерального каршеринга «Делимобиль» появились на улицах Перми. Об этом сообщили в ПАО «Каршеринг Руссия», продемонстрировав фото брендированных машин у крупного пермского ТРК и скриншот мобильного приложения с картой краевого центра. Таким образом, Пермь стала 13-м городом присутствия для компании.

В «Каршеринг Руссия» добавили, что перед стартом работы в Прикамье «Делимобиль» открыл обособленный офис, инвестировал в автопарк и инфраструктуру для обслуживания. В перспективе компания планирует наращивать инвестиции в регион — в планах открытие в Перми собственного СТО полного цикла и расширение парка машин.

В «Делимобиле» напомнили, что в его транспорте действует система распознавания лиц — перед началом аренды происходит идентификация водителей и верификация, что позволяет в автоматическом режиме убедиться, что за рулём находится владелец аккаунта, в противном случае начать поездку не получится. Кроме того, оператор с помощью ряда технологий и интеллектуальной системы скоринга мотивирует соблюдать ПДД и правила сервиса. Компания, используя оборудование телематики, в режиме реального времени анализирует стиль вождения, что влияет на внутренний рейтинг водителей, доступные им категории машин и стоимость поездок.

«Делимобиль» на старте работы в Прикамье предложит для аренды около 500 автомобилей азиатских и европейских брендов из категорий «эконом», «комфорт» и «бизнес». Пользователи могут совершать поездки по Перми и городам края, а также другим регионам присутствия «Делимобиля», включая Москву, Казань, Нижний Новгород, Уфу, Самару и их области. При этом аренду необходимо будет завершить в Перми.

О запуске работы каршеринга «Делимобиль» в Перми «Новый компаньон» писал в конце августа.





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