В Пермь заходит федеральный оператор каршеринга Он выведет на дороги региона 500 машин Поделиться Твитнуть

фото: ПАО «Каршеринг Руссия»

ПАО «Каршеринг Руссия», бренд «Делимобиль» (тикер DELI) запускает работу в Перми, где станет первым федеральным оператором каршеринга. Об этом сообщили в компании.

Делимобиль намерен вывести на дороги Перми более 500 машин в категориях Эконом, Комфорт и Бизнес. Как отметила Генеральный директор Делимобиля Елена Бехтина, машины планируют выпустить на пермские улицы уже в августе, а мобильное приложение для аренды заработает в первой половине сентября.

Пользователи смогут ездить по Перми и соседним городам, а также по другим регионам, где работает Делимобиль, таким как Москва, Казань, Нижний Новгород, Уфа, Самара и их области, при этом завершение аренды должно происходить в Перми. Компания представляет различные тарифы. Наример, тарифы Минуты и Фикс подходят для коротких поездок, а Часы и Дни будут выгодны для длительных и на большие расстояния.

Столица Пермского края станет 13-м городом присутствия компании и третьим новым городом в 2024 году после Сочи и Уфы.

Ранее сообщалось, что пермский каршеринг Vorona Car (запущен в 2018 году) начал использовать автомобили «Москвич 3».

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