Алёна Бронникова Водитель каршеринга в Перми въехал в сквер у оперного театра и скрылся с места ДТП Полиция ищет нарушителя Поделиться Твитнуть

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В Перми произошло первое ДТП с участием каршерингового автомобиля «Делимобиль». Утром 15 сентября в социальных сетях появились фото с места аварии.

Согласно опубликованной информации, автомобиль Haval снёс ограждение и скамейку в Театральном сквере у театра оперы и балета и въехал на цветочную клумбу. На фото видно, что передняя часть автомобиля сильно повреждена. Водитель с места происшествия скрылся.

Пермские СМИ сообщают, что полиция ищет нарушителя, по факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении. В компании «Делимобиль» perm.aif.ru сообщили, что провели проверку и находятся на связи с Госавтоинспекцией. Там заверили, что выступают за безопасное и ответственное использование каршеринга, а также добавили, что их машины оборудованы системой распознавания лиц.

Напомним, федеральный каршеринг «Делимобиль» запустил работу в Перми в начале сентября. В планах у компании открытие в городе собственного СТО.

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