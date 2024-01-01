Елена Синица В Пермском крае сохраняется острый дефицит врачей В Пермском крае на одну вакансию врача приходится 0,9 резюме Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае на одну вакансию врача приходится 0,9 резюме, в то время как в среднем по России — 1,5. Такие данные приводят аналитики hh.ru.

«Конкуренция за рабочие места среди врачей здесь фактически отсутствует», — говорят эксперты.





Отмечается, что нормой для рынка труда считается ситуация, когда на одну вакансию приходится от четырёх до восьми активных резюме. Тогда у работодателей есть хороший выбор специалистов, а сами соискатели не имеют проблем с трудоустройством.





Также сообщается, что медиана предлагаемой врачам зарплаты по стране в целом в 3 квартале 2024 года составила 93 800 рублей. В Пермском крае этот показатель составил 89 700 рублей.





Ранее сообщалось, что за неделю с 30 сентября по 6 октября в Пермском крае на 6,2% снизилась заболеваемость ОРВИ — зарегистрировано 18 039 случаев

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