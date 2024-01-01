Елена Синица В Пермском крае снизилась заболеваемость ОРВИ За неделю зарегистрировано 18 039 случаев Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За неделю с 30 сентября по 6 октября в Пермском крае на 6,2% снизилась заболеваемость ОРВИ — зарегистрировано 18 039 случаев. Эпидемический порог не превышен, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Среди больных с симптомами ОРВИ циркулируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы. Сейчас в регионе активно ведётся вакцинация против гриппа. По данным на 7 октября, привито 735 тыс. человек, в том числе 401 тыс. детей.





В Роспотребнадзоре рекомендуют поставить прививку против гриппа, отмечая, что вакцинация — основное и наиболее эффективное средство профилактики заболевания. Также в ведомстве отметили, что важно часто и тщательно мыть руки, не допускать переохлаждения, регулярно проветривать помещение.





Ранее сообщалось , что порядка 38% жителей Пермского края боятся заразиться коронавирусом. Такой же процент жителей опасается заболеть гриппом.









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