Елена Синица Порядка 38% жителей Пермского края боятся заразиться коронавирусом Такой же процент жителей опасается заболеть гриппом Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Не боятся ни коронавируса, ни гриппа 6 из 10 жителей Перми. Больше подвержены страху заразиться COVID-19 жители старше 45 лет, а гриппа боятся больше те, кому меньше 34 лет. Такие данные приводятся в исследовании портала Superjob.

По данным опроса, 38% жителей города опасаются заразиться коронавирусом. Женщины в большей степени, чем мужчины боятся заражения (44% против 32% соответственно). Больше среди женщин и тех, кто выражает сильную обеспокоенность.





В то же время 38% жителей боятся заразиться гриппом, но при этом доля тех, кто испытывает сильный страх ниже (4% против 7% тех, кто очень боится коронавируса). О страхе подцепить грипп чаще рассказывали опрошенные до 34 лет (44%).





Ранее сообщалось , что в шести общеобразовательных учреждениях Соликамского городского округа Пермского края введён карантин из-за высокой заболеваемости детей ОРВИ и гриппом.

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