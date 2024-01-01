В Прикамье на карантин по гриппу и ОРВИ начали закрываться школы Поделиться Твитнуть

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В шести общеобразовательных учреждениях Соликамского городского округа Пермского края введён карантин из-за высокой заболеваемости детей ОРВИ и гриппом, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Как пояснила специалист Управления образования администрации Соликамского ГО Ульяна Старикова, школы № 9 и 17 закрыты полностью, а в четырёх образовательных организациях на карантин ушли отдельные классы. Уроки проводятся дистанционно.

Старикова добавила, что во всех образовательных учреждениях сейчас проводятся утренние входные фильтры.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, с 23 по 29 сентября в Пермском крае количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 10,1% по сравнению с предыдущей неделей. Всего зарегистрировано 19 229 случаев ОРВИ. Эпидемический порог не превышен.

По данным лабораторного мониторинга, среди больных с симптомами ОРВИ циркулируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы.

В крае активно проводится вакцинация против гриппа. На 30 сентября привито 616 тыс. человек (23,7% от совокупного населения), в том числе 319 тыс. детей.

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