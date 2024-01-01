Елена Синица Житель Прикамья зарубил знакомого топором Уголовное дело направлено в суд Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

В Чердынском районе Пермского края 36-летний местный житель предстанет перед судом за убийство своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, всё произошло в Ныробе 28 июня 2024 года. Будучи пьяным обвиняемый нанёс удары знакомому топором по телу.От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.





Следствие собрало достаточную доказательную базу. Теперь уголовное дело направлено в суд.





Ранее сообщалось , что жителя Прикамья осудили за поджог дома, в котором была его жена. Его признали виновным в умышленном уничтожении имущества. Ущерб владельцу недвижимости оценивается в 1,7 млн руб., а жене осужденного — в 50 тыс. руб.

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