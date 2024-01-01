Елена Синица Жителя Прикамья осудили за поджог дома, в котором была его жена Его признали виновным в умышленном уничтожении имущества Поделиться Твитнуть

фото: @ ArthurHidden / ru.freepik.com

Кудымкарский горсуд вынес приговор в отношении 40-летнего жителя Юсьвинского МО. Его признали виновным в умышленном уничтожении имущества. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

В сентябре 2023 года будучи пьяным мужчина пришёл в дом, который арендовала его жена. Там она проживала после ссоры с ним.





В надворных постройках мужчина нашёл бензотример с горючим, разлил его на деревянные конструкции и поджёг. В результате сгорели жилой дом и надворные постройки. Ущерб владельцу недвижимости оценивается в 1,7 млн руб., жене осуждённого — в 50 тыс.руб.





Суд приговорил виновного к исправительным работам на один год. Также из его зарплаты в доход государства будет удерживаться 10%. Приговор вступил в законную силу. Вопросы возмещения ущерба владельцу недвижимости ещё рассматриваются.

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