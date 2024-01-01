Алёна Бронникова В Перми планируют увеличить налог на дорогие объекты недвижимости Это коснётся участков и строений стоимостью более 300 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Перми планируют увеличить налоги на земельные участки и объекты недвижимости, стоимость которых превышает 300 млн руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Налоговая ставка в отношении указанных объектов в 2025 году повысится с 0,3% до 1,5%. Затем ставку планируют установить в размере 2,1%, в 2027-м — 2,2%, в 2029-м — 2,3%, в 2030-м — 2,4%, в 2031 году — 2,5%.

В пресс-службе администрации города подтвердили планы по изменению налоговых ставок по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. Ожидаемый объём поступлений в бюджет в связи с данным решением пока не определён.

«В настоящее время предоставление информации о количестве собственников объектов недвижимости, подпадающих под данные изменения, а также о сумме дополнительных доходов преждевременно»,— заявили изданию в мэрии.

Ранее сообщалось, что в Законодательное собрание Пермского края внесли законопроект о повышении налога на дорогостоящее имущество организаций. В сентябре он был принят в первом чтении.

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