Алёна Бронникова Открытие Речного вокзала в Перми ожидается в мае 2025 года Помещения разместятся на свободных площадках музея «Россия – моя история» Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Открытие Речного вокзала в Перми ожидается весной 2025 года. Как сообщает ВЕТТА, об этом на Всероссийском круизном форуме заявил заместитель министра транспорта Прикамья Александр Полыгалов. Ремонтные работы в здании планируется завершить к 1 мая 2025 года.

Для вокзала будут использованы свободные площадки исторического парка «Россия — моя история». На первом этаже разместят зал ожидания, кассы, камеры хранения и точки общественного питания.

Ранее СМИ сообщали, что Речной вокзал могут открыть в здании ж/д вокзала Пермь I после переезда патриотической выставки в бизнес-центр «Магнат».

Исторический парк «Россия — моя история» открылся в декабре 2017 года. Мультимедийные выставки работают в пространствах зданий Речного вокзала и ж/д вокзала Пермь I. В прошлом году парк отделился от Пермского краеведческого музея как самостоятельная организация.

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