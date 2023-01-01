В здании станции Пермь I может открыться Речной вокзал И музей Пермского отделения РЖД Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Между краевым минтрансом и РЖД достигнута договорённость об организации зала ожидания для пассажиров речных судов в железнодорожном вокзале Пермь I. Помещения в нём освободятся после переезда патриотической выставки в БЦ «Магнат». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Часть освободившихся площадей может занять музей Пермского отделения РЖД, часть — зал ожидания и билетные кассы Речного вокзала. «Но это пока только планы»,— пояснил изданию замминистра транспорта Прикамья Александр Полыгалов.

Переезд экспозиции «Рюриковичи» исторического парка «Россия — моя история» из здания железнодорожного вокзала Пермь I в БЦ «Магнат» может состояться не ранее 2024 года, сообщала директор исторического парка Мария Федотова.

Напомним, здание Речного вокзала в Перми занято историческим парком «Россия — моя история».

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