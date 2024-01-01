В Прикамье в ночь на 5 октября ожидаются заморозки Водителям рекомендуют быть внимательными на дорогах Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

По данным Пермского гисметеоцентра, ночью 5 октября местами по краю прогнозируют заморозки. Температура опустится до -5 °C.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в ГУ МЧС России по Пермскому краю советуют водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких манёвров и торможений, ездить с учётом дорожного покрытия.

Вызвать службы экстренного реагирования можно по телефону: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона (вызов бесплатный).

Напомним, ранее «Новый компаньон» сообщал, что в выходные дни, 5 и 6 октября, на смену тёплой погоде придёт холодный фронт. При этом пятница 4 сентября может стать одним из самых тёплых дней за весь октябрь.

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