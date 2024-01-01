Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Стали известны исполнители в единственной оперной премьере сезона в Перми Постановка рассчитана на штатных певцов Пермской оперы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский театр оперы и балета в своих социальных сетях поделился списком певцов, которые будут участвовать в единственной оперной премьере сезона — «Пиковой даме» (12 +).

Постановка рассчитана на то, что штатные солисты труппы будут полностью обеспечивать певческий состав оперы Чайковского. Так, «Три карты, три карты, три карты…» (арию Томского) будут петь Энхбат Тувшинжаргал и Рауф Тимергазин. Страшную старуху-графиню сыграют две самые «модельные» красавицы Пермской оперы — Наталия Ляскова и Наталья Буклага.

«Уж полночь близится, а Германна всё нет…» в партии Лизы споёт Зарина Абаева. В другой состав приглашена солистка «Новой оперы» Ирина Морева.

В главной партии — Германна — Борис Рудак и солист «Новой оперы», приглашённый солист Большого театра Сергей Поляков. В Большом театре он занят именно в этой роли.

Елецкого будет петь Эдуард Морозов, который неоднократно исполнял арию Елецкого в концертах, и дебютант пермской сцены, солист УралОперы Евгений Бовыкин.

Распределение солистов по дням премьеры — с 11 по 14 октября — пока неизвестно.

«Новый компаньон» уже сообщал, что нынешний сезон в Пермском театре оперы и балета будет в основном танцевальным: запланировано три больших балетных премьеры и всего одна оперная. «Пиковую даму» ставит режиссёр Владиславс Наставшевс, который уже работал в Перми над «Евгением Онегиным» Чайковского (12 +) и «Балом-маскарадом» Верди (16 +). Музыкальный руководитель спектакля — главный дирижёр Пермского театра оперы и балета Владимир Ткаченко.

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