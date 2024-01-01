Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Праздник для балетоманов Новый сезон в Пермском театре оперы и балета обещает быть преимущественно балетным Поделиться Твитнуть

Алексей Гущин

На протяжении последних четырёх лет Пермский балет нечасто баловал поклонников яркими премьерами. Антон Пимонов, бывший с 2020 по 2023 год художественным руководителем балетной труппы Пермского театра оперы и балета, показал себя как специалист по камерным одноактным спектаклям, среди которых — «Озорные песни» (12 +) на музыку Франсиса Пуленка (2020), «Концерт № 5» (12 +) на музыку Сергея Прокофьева, «Путеводитель по балету» (6 +) Настасьи Хрущёвой в сотрудничестве с самим Чайковским как автором «Спящей красавицы» (2021) и «Арктика» (12 +) на специально написанную музыку Антона Светличного (2022) — четыре маленьких спектакля за четыре года. Лишь в финале своей пермской карьеры Пимонов выпустил большой балет — классическую «Раймонду» Александра Глазунова (2023).

Вернувшийся в Пермь после четырёхлетнего перерыва Алексей Мирошниченко немедленно обозначил амбициозность своих планов — его первой постановкой после возвращения стала масштабная «Ярославна» (6 +) Бориса Тищенко, а уж в новом сезоне он планирует развернуться: три полноформатных балета — классический, неоклассический и современный авторский.

В начале декабря состоится премьера «Сильвии» (12 +) Лео Делиба. Этот балет называют «жемчужиной французского романтического репертуара»: в 1876 году в Париже именно «Сильвией» в постановке балетмейстера Луи Меранта открывался только что построенный Palais Garnier. Сюжет балета — о любви нимфы Сильвии и пастуха Аминты — заимствован из драматической пасторали «Аминта» итальянского поэта эпохи Возрождения Торквато Тассо, который, в свою очередь, опирался на античную мифологию. Однако Алексей Мирошниченко, как всегда, либретто полностью переписал, не отказавшись, впрочем, от античной основы: у него ею стала история весталки Реи Сильвии, матери основателей Рима — Ромула и Рема. Литературной базой нового либретто стал роман Рафаэлло Джованьоли «Олимпия».

Музыкальный руководитель постановки — Иван Худяков-Веденяпин, для которого это будет первый опыт в качестве дирижёра-постановщика в балете.

Следующая балетная премьера — в апреле, и снова хореография Мирошниченко. Как признался сам хореограф на пресс-конференции в театре, у него нынче «античный период» — вслед за «Сильвией» он планирует «Орфея» (12 +) Стравинского. Эти два балета, несмотря на принципиальную разницу в музыкальном материале, выстраиваются в дилогию — Мирошниченко говорит, что оба они посвящены жизни в искусстве и неизбежным трагедиям на нелёгком пути художника. Оба спектакля — грустные, но грусть здесь, по уверению автора, «светлая».

В качестве музыкального руководителя «Орфея» выступит главный дирижёр театра Владимир Ткаченко. Ну, и, думается, нет нужды напоминать, насколько название «Орфей» созвучно истории пермского балета. Уж за этим-то проектом балетоманы будут следить особенно пристально.

Завершает балетный сезон работа приглашённого хореографа — одного из лидеров современной российской хореографии Вячеслава («Славы») Самодурова. В июне 2025 года он представит мировую премьеру — двухактный балет «Снегурочка» (12 +), написанный по заказу театра Владимиром Раневым. Продирижирует премьерой Фёдор Леднёв, «дирижёр 2023 года» по версии ведущих музыкальных изданий России, много и успешно сотрудничающий с Пермским театром оперы и балета.

В сезоне планировались две оперные постановки, и обе — из русской классики: «Пиковая дама» (12 +) Чайковского и «Царская невеста» (12 +) Римского-Корсакова. К началу сезона из планов исчезла «Царская невеста», которую должен был ставить художественный руководитель Московского драматического театра имени Пушкина Евгений Писарев в сотрудничестве с Владимиром Ткаченко. По словам представителей театра, проект не закрыт, а «перенесён на следующий сезон, чтобы сохранить постановочную команду: у них возникли сложности, не зависящие от нас, но мы бы хотели сохранить именно эту команду на «Царской невесте».

…А вот в постановочной команде «Пиковой дамы» как раз возникли изменения. Эта премьера анонсировалась как работа режиссёра Владиславса Наставшевса и дирижёра Михаила Татарникова и должна была таким образом стать полноценной частью оперной дилогии: эти же постановщики два года назад работали над «Евгением Онегиным» (тоже Пушкин — Чайковский). Однако Татарников был назначен музыкальным руководителем — главным дирижером Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, соответственно, планы у него изменились. Теперь музыкальным руководителем «Пиковой дамы» является Владимир Ткаченко, зато в графике премьер опера осталась на своём месте — в середине октября.

Уже в конце прошлого сезона программный директор Пермской оперы Дмитрий Ренанский предупреждал, что список премьер пополнится за счёт небольших проектов, и, действительно, запланирована ещё одна новая опера — детская. Сразу после «Пиковой дамы» будет презентован спектакль «Легенда скрипичных мастеров» (6 +) на музыку Баха, Моцарта, Паганини и Гершвина. Это путешествие во времени и пространстве, во время которого рассказчица — скрипка работы Джузеппе Гварнери — знакомит зрителей со скрипачами-виртуозами, среди которых Николо Паганини и Стефан Граппелли. Автор идеи и режиссёр-постановщик спектакля — Ольга Зингер.

Небольшое количество оперных премьер отчасти компенсируется серией концертных исполнений (6 +). Владимир Ткаченко продирижирует концертными исполнениями «Дон Жуана» Моцарта, «Кармен» Бизе и «Соловья» Стравинского. Пётр Белякин встанет за пульт на концертном исполнении «Дона Карлоса» Верди. Интересно, что в репертуаре Пермской оперы есть довольно свежая сценическая постановка «Кармен» (18 +), а «Дон Жуан» (16 +) за последние годы ставился аж дважды. По этому поводу Ткаченко на пресс-конференции объяснился со зрителями: он сказал, что «Кармен» в постановке Константина Богомолова и Филиппа Чижевского, конечно, вещь яркая, но уж очень много там отсебятины, а хочется, чтобы она уже прозвучала в том виде, в каком её композитор написал.

Кстати, о Филиппе Чижевском. И не только о нём. Ожидается чрезвычайно любопытный симфонический сезон (все концерты — 6 +). Так, уже 20 сентября под управлением Владимира Ткаченко будет исполнен Концерт для виолончели с оркестром № 1 Дмитрия Шостаковича (солист — Александр Рамм); в октябре в программе «Бриттен и барокко» в первом отделении прозвучат арии из барочных опер, а во втором — бриттеновский цикл «Озарения» в исполнении Надежды Павловой, программа, которая стала настоящим хитом прошлого концертного сезона, когда была исполнена в частной филармонии «Триумф»; сразу вслед за Бриттеном и барокко в программе «ХХ век начинается» прозвучат вокальные циклы и фрагменты из опер Рихарда Вагнера, Густава Малера и Рихарда Штрауса, петь будут Зарина Абаева, Анжелика Минасова, Надежда Павлова и Наталья Буклага.

В ноябре — снова Малер, «Песнь о Земле» с Натальей Буклагой и Борисом Рудаком под управлением Фёдора Леднёва, а в феврале в репертуаре по-прежнему значится концерт «Рендеринг», где под управлением Филиппа Чижевского прозвучат произведения Игоря Стравинского и Лучано Берио. Чижевский недавно получил назначение ещё более крутое, чем Михаил Татарников: он стал главным в главном российском симфоническом оркестре — художественным руководителем Государственного академического симфонического оркестра России имени Евгения Светланова, и радостно не только само это назначение, но и то, что оно не повлияло на пермские планы жирижёра.

Весной Пётр Белякин проведёт концерт из произведений Гайдна и Моцарта, Владимир Ткаченко отважно берётся за исполнение «Военного реквиема» Бриттена, а Иван Худяков-Веденяпин в мае исполнит программу «Мечты о свободе» из произведений Ференца Листа, Рихарда Штрауса и Пауля Хиндемита.

Ещё одним важным событием наступившего оперного сезона станут обменные гастроли с московской «Новой оперой» — театром, который на протяжении нескольких десятилетий связывают особые отношения не только с Пермью, но и с Осой. В этом сезоне «Новая опера» покажет в Перми оперу Прокофьева «Война и мир. Наташа и Андрей» (12 +) под управлением дирижёра Тимура Зангиева.

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