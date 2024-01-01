Алёна Бронникова Предложение на вторичном рынке Перми сократилось в сентябре на 0,9% Средняя цена квартир составляет 4,6 млн рублей Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

Объём предложения на вторичном рынке недвижимости в Перми сократился за сентябрь на 0,9%. Тенденция к снижению отмечается в большинстве российских городов-миллионников. По данным сервиса «Яндекс Недвижимость», в среднем показатель снизился на 1,9%.

«Медианная стоимость квадратного метра на вторичном рынке Перми в сентябре составила 99 тыс. руб., за месяц она выросла на 0,3%. В сентябре средняя полная стоимость квартиры составляет 4,6 млн руб., а средняя площадь — 46,8 кв. м», — сообщают эксперты.

В среднем за сентябрь квадратный метр «вторички» прибавил к летней цене 0,4%, средняя стоимость осталась на уровне в 133 тыс. руб. Самое ощутимое повышение произошло в Нижнем Новгороде — 1,6% (133 тыс. руб.), Краснодаре — 1,5% (117 тыс. руб.) и Казани — 1,1% (169 тыс. руб.). Незначительное снижение зафиксировано в Екатеринбурге — на 0,2% (до 116 тыс. руб.) и Новосибирске — на 0,1% (до 113 тыс. руб.). Пермь по росту стоимости квадратного метра оказалась в середине списка — на девятом месте.

Самая высокая стоимость «квадратов» «вторички» оказалась в Москве — 333 тыс. руб. и Санкт-Петербурге — 203 тыс. руб. Самые дешёвые предложения были представлены в Челябинске и Волгограде — 95 тыс. руб.

«Продавцы "вторички", которые стремятся получить наличные для улучшения жилищных условий и первоначального взноса по ипотеке, должны обладать большей суммой средств из-за недоступности льготных программ для большинства категорий людей. Во-вторых, ожидания снижения цен на вторичное жильё после сентябрьского заседания ЦБ РФ по ключевой ставке тоже пока не оправдались», — отмечает коммерческий директор сервиса Евгений Белокуров.

Ранее «Новый компаньон» писал, что продажи новостроек в Перми упали на 27%. Общий уровень снижения показателя в 10 российских мегаполисах составил 23%.

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