Квадратный метр «вторички» в Перми подрожал за июль на 0,2% Эксперты прогнозируют снижение медианных цен Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В июле средняя полная стоимость квартиры на вторичном рынке Перми достигла 4,5 млн руб., при этом цена одного квадратного метра составила 98 тыс. руб. За последний месяц цена увеличилась на 0,2%. В то же время, в течение июля количество предложений на вторичном рынке в городе уменьшилось на 5,4%. Об этом сообщает сервис «Яндекс Недвижимость».

В среднем по крупным городам России цена квадратного метра вторичной недвижимости возросла на 0,5% и составила 132 тыс. руб. Небольшое снижение отмечено в Москве (-0,2%, до 333 тыс. руб./кв. м) и Волгограде (-0,1%, до 95 тыс. руб./кв. м), в то время как рост более 1% наблюдался в Нижнем Новгороде (+1,7%, до 131 тыс. руб./кв. м) и Новосибирске (+1,2%, до 113 тыс. руб./кв. м).

По словам Евгения Белокурова, коммерческого директора "Яндекс Недвижимости", на формирование цен оказал влияние рост ключевой ставки и удорожание ипотечных кредитов. Заём стал менее доступным, что снизит покупательские возможности. В ближайшие месяцы, при отсутствии изменений в ключевой ставке, ожидается снижение медианных цен на вторичном рынке и падения покупательской активности, а также увеличение скидок при торге до 7% вместо привычных 2-5%.

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