Экс-прокурор Перми покинул должности в госкомпаниях Игорь Лоскутов был директором Корпорации развития Пермского края Поделиться Твитнуть

Бывший заместитель прокурора Перми Иван Лоскутов, который после этого также возглавлял АО «Корпорации развития Пермского края» (КРПК) и АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования», вышел из состава этих компаний. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Лоскутов возглавлял обе компании с ноября 2023 года.

Иван Лоскутов — выпускник Уральской государственной юридической академии. Ранее работал заместителем прокурора Перми. Весной прошлого года стал директором компании «Дом.59» (входит в структуру КРПК). Кроме того, был руководителем службы безопасности этой госкомпании.

Как ранее писал «Новый компаньон», новым руководителем КРПК станет Юрий Аликин, который с 4 марта 2024 года управляет Фондом развития Пермского края. Аликин будет курировать обе организации.

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