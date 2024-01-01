Корпорацию развития Пермского края возглавит Юрий Аликин С марта 2024 года он возглавляет ФРПК Поделиться Твитнуть

Юрий Аликин / фото: Пермское региональное отделение «Деловой России»

Корпорацию развития Пермского края (КРПК) ожидает смена генерального директора. Её новым руководителем станет Юрий Аликин, который с 4 марта 2024 года управляет Фондом развития Пермского края (ФРПК). Об этом сообщает издание «Звезда», ссылаясь на источник в акционерном обществе.

Аликин будет курировать обе организации.

На данный момент пост генерального директора КРПК занимает Иван Лоскутов, который работает в этой должности с 9 ноября 2023 года.

КРПК реализует ряд значимых проектов в регионе, включая капитальный ремонт музея «Усадьба Голицына» и реконструкцию кинотеатра «Авангард» в Березниках.

Напомним, до Юрия Аликина ФРПК возглавлял Армен Арутюнян, а до него — Алексей Бураков.

АО «КРПК» создано в 2006 году на основании решения единственного акционера — некоммерческой организации «Пермский фонд содействия венчурным инвестициям». В настоящее время Корпорация представляет собой крупную региональную компанию, реализующую проекты в сфере строительства объектов социальной инфраструктуры, восстановления объектов культурного наследия, формирования и благоустройства общественных пространств. Акционером АО «КРПК» является министерство строительства Пермского края.

АО «ФРПК» (создано в 2021 году) — ключевой институт развития Пермского края, нацеленный на создание эффективных бизнес-процессов и обеспечивающий прогрессивное развитие экономики региона. Миссия компании: «реализация наиболее значимых инвестиционных проектов для обеспечения роста благосостояния и качества жизни населения Пермского края посредством привлечения инвестиций в экономику региона». Единоличный акционер — правительство Пермского края.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.