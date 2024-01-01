Алёна Бронникова Последние шесть трамваев из новой партии вышли в Перми на линию Средний возраст вагонов снизился на семь лет Поделиться Твитнуть

В Перми 2 октября начали курсировать последние шесть из 44 вагонов трамваев «Львёнок», поступившие в рамках концессии с ООО «Мовиста Регионы Пермь» по обновлению системы городского электротранспорта. Как отмечают в пресс-службе администрации города, вся запланированная партия поступила раньше запланированного срока.

«Сегодня на линию вышли последние шесть вагонов из новой партии. Таким образом, все 44 новых трамвая работают на линии, что позволило снизить средний возраст пермского трамвая с 15,7 до 8,4 лет», — сообщили в ведомстве.

Согласно трёхстороннему соглашению между инвестором, краевыми и городскими властями, в Перми также будут отремонтированы 35 км трамвайных путей, обновлены подстанции и депо «Балатово».

Последние шесть трамваев поступили в Пермь в конце июля. С начала 2024 года парк пополнился 14 новыми единицами техники, последняя партия прибыла досрочно — их должны были привезти только в 2025 году. В сентябре на трамвайные маршруты вышли ещё восемь новых вагонов, проходившие после доставки обкатку и приёмку.

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