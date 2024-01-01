Зарина Ситдикова В Перми начали курсировать ещё восемь новых трамваев модели «Львёнок» Вагоны прошли обкатку и подготовку после прибытия в город Поделиться Твитнуть

На трамвайные маршруты Перми вышли ещё восемь новых вагонов модели «Львёнок», проходившие после доставки обкатку и приёмку. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Как писал «Новый компаньон», в конце июля в Пермь доставлены последние шесть трамваев «Львёнок» по федеральной программе модернизации электротранспорта, которая реализуется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». С начала этого года трамвайный парк города пополнили 14 новых единиц техники, а всего по программе Пермь получила 44 новых вагона за два года. Причём последняя партия прибыла в город досрочно — трамваи должны были привезти только в 2025 году.

По информации дептранса, из 44 вагонов сейчас 38 уже работают на линии, а оставшиеся шесть проходят техническую подготовку и скоро выйдут на маршруты.

Ранее такой техосмотр, обкатку и приёмку прошли и эти восемь «Львят», которые начали работать на маршрутах. Техническими специалистами была проверена исправность всех аппаратов и механизмов в режиме пуска и торможения. Было установлено и настроено дополнительное оборудование.

Как отмечают в департаменте транспорта, после обновления парка количество новых трамваев в Перми достигло 62.

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