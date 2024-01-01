В Пермь прибыли все новые трамваи по концессионному соглашению За два года в краевую столицу доставили 44 вагона Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

В Пермь доставлены последние шесть трамваев «Львёнок», которые планировалось привезти только в 2025 году. Вагоны прибыли в рамках обновления электротранспорта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в пресс-службе краевого минтранса.

В ведомстве отметили, что с начала года в Пермь поступило 14 новых единиц техники, а всего по программе Пермь получила 44 новых вагона за два года.

В новых вагонах есть кондиционеры, USB-зарядки для телефонов, медиа-панели и кнопки адресного открывания двери.

Трамваи также адаптированы для маломобильных пассажиров: вагоны полностью низкопольные, оборудованы откидными аппарелями и кнопками вызова водителя.

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

Как рассказал мэр Перми Эдуард Соснин, новые вагоны сейчас проходят приёмку и обкатку, чтобы как можно скорее выйти в рейс.

Салон вагонов рассчитан на 40 посадочных мест, а общая вместимость — не менее 110 пассажиров.

По словам главы Перми, в рамках федеральной программы и при поддержке краевых властей в 2023-2025 годах, помимо поставки 44 новых трамваев, должны быть отремонтированы 35 км трамвайных путей, обновлена энергетическая инфраструктура и реконструировано депо «Балатово».

В настоящее время идут ремонтные работы на объектах инфраструктуры на улицах Борчанинова, Дзержинского и Мира.

По этой же программе в Пермь были поставлены 16 электробусов, которые уже работают на линии.

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