В Перми за покушение на убийство будут судить жительницу Индустриального района
Пермячка напала с ножом на свою знакомую во дворе частного дома
Следователи следкома по региону предъявили 34-летней пермячке обвинение в покушении на убийство своей знакомой. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
По версии следствия, утром 28 сентября во дворе частного дома в Индустриальном районе Перми обвиняемая, поссорившись со своей 59-летней знакомой, нанесла ей несколько ударов ножом в область туловища. В конфликт двух женщин вмешался очевидец и отобрал нож у нападавшей.
После инцидента пострадавшую отвезли в больницу, где ей своевременно оказали медицинскую помощь.
По ходатайству следствия обвиняемой избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Сейчас следователи продолжают расследование уголовного дела.
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