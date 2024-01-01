В Перми за покушение на убийство будут судить жительницу Индустриального района Пермячка напала с ножом на свою знакомую во дворе частного дома Поделиться Твитнуть

Следователи следкома по региону предъявили 34-летней пермячке обвинение в покушении на убийство своей знакомой. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

По версии следствия, утром 28 сентября во дворе частного дома в Индустриальном районе Перми обвиняемая, поссорившись со своей 59-летней знакомой, нанесла ей несколько ударов ножом в область туловища. В конфликт двух женщин вмешался очевидец и отобрал нож у нападавшей.

После инцидента пострадавшую отвезли в больницу, где ей своевременно оказали медицинскую помощь.

По ходатайству следствия обвиняемой избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас следователи продолжают расследование уголовного дела.

Как ранее писал «Новый компаньон», в сентябре в Чусовом следователи СУ СКР по Пермскому краю возбудили в отношении местной жительницы уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). По версии следствия, она поссорилась с однокурсницей в квартире последней. Девушки повздорили из-за личных неприязненных отношений. Во время конфликта злоумышленница достала из своей сумки нож и нанесла несколько ударов потерпевшей в область грудной клетки, лица и конечностей. Нападавшую задержали и будут судить.

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