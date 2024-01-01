В Пермском края жительница Чусового пыталась убить знакомую ножом Следователи возбудили уголовное дело Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

В Чусовом следователи СУ СКР по Пермскому краю возбудили в отношении местной жительницы уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Её задержали. Об это сообщили в пресс-службе следкома по региону.

По версии следствия, 20 сентября между подозреваемой и её однокурсницей в квартире последней произошла ссора. Девушки повздорили из-за личных неприязненных отношений. Во время конфликта злоумышленница достала из своей сумки нож и ударила несколько ударов потерпевшей в область грудной клетки, лица и конечностей.

Пострадавшая выжила: её доставили в больницу и своевременно оказали квалифицированную медицинскую помощь.

По решению суда подозреваемой избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи осмотрели уже место происшествия. Они изъяли нож, с помощью которого жительница Чусового пыталась убить свою однокурсницу. Сейчас по уголовному делу допрашиваются свидетели. Следствие назначало необходимые судебные экспертизы.

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