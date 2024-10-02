Алёна Бронникова
Экс-министр ЛНР из Перми Константин Завизенов найден мёртвым в Подмосковье
Предварительная причина – самоубийство
Уроженец Перми Константин Завизенов, бывший министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР, в ночь на 2 октября был найден в Подмосковье убитым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
«Тело Константина Завизенова, 1974 г.р., с огнестрельным ранением было обнаружено в Подмосковье», — цитирует агентство собеседника.
По предварительным данным, бывший чиновник покончил с собой.
По информации telegram-канала Mash, в последние дни Завизенов злоупотреблял алкоголем. В момент происшествия в доме находился его несовершеннолетний сын. Вечером он нашёл на столе записку и алкоголь, а затем услышал хлопок.
Константин Завизенов родился в Перми в 1974 году. Окончил Пермский государственный технический университет по специальности «инженер-химик-технолог». В 90-е работал в химической и авиационной промышленности. С 2003 по 2006 год занимал должность руководителя отдела инвестиций департамента регулирования электроэнергетики Минэнерго и Минпромэнерго России. Затем руководил департаментом управления инвестиционными программами концерна «Росэнергоатом». С 2022 по 2023 год занимал пост министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР.
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