Пермяк Константин Завизенов назначен министром топлива и энергетики ЛНР Соответствующий указ подписал глава республики Леонид Пасечник Поделиться Твитнуть

Уроженца Перми Константина Завизенова назначили министром топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР. Соответствующий указ подписал глава республики Леонид Пасечник.

«Одна из основных задач Луганской Народной Республики после полного освобождения территории нашего государства — активная интеграция с Россией и восстановление экономического потенциала Луганщины. Спектр задач, которые стоят перед правительством республики, значительно расширился», — написал Пасечник в своём телеграм-канале.



Константин Завизенов родился в Перми в 1974 году. Окончил Пермский государственный технический университет по специальности «инженер-химик-технолог». В 90-е работал в химической и авиационной промышленности.





С 2003 по 2006 год работал начальником отдела инвестиций департамента регулирования электроэнергетики Минэнерго и Минпромэнерго России. Затем занимал должность руководителя департамента управления инвестиционными программами концерна «Росэнергоатом».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.