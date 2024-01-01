На работодателя в Перми завели уголовное дело за невыплату зарплаты Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми, в Индустриальном районе, на руководителя предприятия заведено уголовное дело из-за неуплаты зарплаты работнику. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю.

Установлено, что с апреля по август 2024 года директор фирмы, нарушая трудовое законодательство Российской Федерации, преднамеренно не выплачивал сотруднику зарплату в полном объёме на протяжении более четырех месяцев, что привело к образованию задолженности свыше 400 тыс. руб.

На данный момент следственные органы проводят ряд оперативных и процессуальных мероприятий, направленных на выяснение всех деталей данного преступления, продолжается сбор доказательств.

Ранее «Новый компаньон» писал, что пермский подрядчик задолжал своим работникам более 2,6 млн руб. После вмешательства прокуратуры долги по зарплате были погашены.

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