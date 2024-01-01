Зарина Ситдикова Пермский подрядчик задолжал своим работникам более 2,6 млн рублей После вмешательства прокуратуры долги по зарплате были погашены Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ходе проверки исполнения пермскими предприятиями трудового законодательства прокуратура Свердловского района обнаружила, что строительная компания ООО «ТСК» задержала зарплату своим работникам на сумму 2,6 млн руб. Об этом сообщается на Едином портале прокуратуры Российской Федерации.

Деньги сотрудники подрядной организации, специализирующейся на строительстве и ремонте подземных коммуникаций, не платили с мая текущего года. Долги у организации накопились как перед действующими работниками, так и перед уволенными.

По итогам проверки прокурор вынес представление руководителю ООО «ТСК». После этого компания свою задолженность погасила.

Несмотря на это, в отношении общества было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы). В нём будут разбираться сотрудники Государственной инспекции труда в Пермском крае, куда были переданы все материалы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.