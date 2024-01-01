На ремонт Пермской арт-резиденции направили 6 млн рублей Подрядчика выберут в конце октября Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Пермские власти объявили открытый конкурс на ремонт помещений дома №95а по ул. Монастырской в Перми. Это объект культурного наследия — памятник «Училище народное». Сейчас его помещения занимает Пермская арт-резиденция и МБУК «Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий».

Как сказано в информации, опубликованной на портале госзакупок, подрядчика определят 22 октября. Начальная (максимальная) цена контракта — 6 164 710 руб. Средства выделяются из бюджета Перми.

Исполнителю предписано отремонтировать внутренние помещения здания и запасной лестничный марш, уточняет «Рифей». Планируется, что реставрация пройдёт с 25 ноября по 25 декабря 2024 года.

Ранее «Новый компаньон» писал, что ГКУ Пермского края «Центр организации закупок» объявило открытый конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству автомобильной дороги по ул. Монастырской в Перми на участке от пл. Трёх столетий до территории ПАО «Мотовилихинские заводы». Начальная (максимальная) цена контракта — 13,5 млн руб. Средства будут выделены из бюджета Перми.









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