До конца недели в Прикамье ожидаются ночные заморозки до -5 градусов Поделиться Твитнуть

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Краевое управление МЧС информирует о возможности ночных заморозков в Прикамье. Согласно данным Пермского ЦГМС, с 2 по 4 октября в Пермском крае ожидаются заморозки как в воздухе, так и на поверхности почвы, температура может опуститься до -5 градусов.

«В связи с понижением температуры возрастает риск возникновения техногенных пожаров из-за возможных нарушений в использовании электрических приборов, газового оборудования, а также применения самодельных обогревателей и несоблюдения норм пожарной безопасности», — цитирует предупреждение ведомства ВЕТТА.

Автомобилистам советуют придерживаться установленной скорости и соблюдать дистанцию, избегать резких манёвров и торможений, а также учитывать состояние дорожного покрытия при движении.

Ранее синоптики рассказали, какой ожидается погода в Прикамье в октябре. По данным проекта «Метеоролог и я», месяц ожидается теплее, чем обычно, на 1,1…1,5°. Самой холодной будет третья декада октября, когда средняя суточная температура начнёт опускаться до 0…+1°.

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