Тёплая погода в Пермском крае сохранится до двадцатых чисел октября Сильных дождей не будет практически до середины месяца Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В этом году в Прикамье октябрь будет теплее, чем обычно, на 1,1…1,5°. При этом средняя температура второго осеннего месяца в Пермском крае составляет +2,7°. Что касается осадков, то их сумма останется в пределах нормы или будет чуть ниже обычного. Об этом сообщают специалисты проекта «Метеоролог и я».

В первой декаде месяца температура превысит климатическую норму в среднем на 2,5°. С 1 по 10 октября ожидается сухая погода: на юге может выпасть лишь 10% нормы осадков, на севере — до 60%. Особенно солнечными будут 5 и 6 октября. Из-за активности антициклонов возможны ночные заморозки до -5°, а днём температура повысится до +10…+15°.

Во второй декаде температура снизится, дождей станет больше. Однако днём воздух всё также может прогреваться до +9…+14°, и в некоторые дни даже превышать +15°.

В третьей декаде октября температуры будут соответствовать норме: средняя суточная температура составит около 0…+1°, а днём поднимется до +5…+8°. Сумма осадков останется в пределах нормы, однако прогноз на конец октября ещё может измениться.

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