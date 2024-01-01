Женщина погибла под колёсами машины в Перми
Она скончалась на месте ДТП
В Перми вечером 30 сентября погибла женщина. ДТП, как сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Пермскому краю, произошло около 22.00.
Тридцатилетний водитель автомобиля «Опель Астра», двигаясь по ш. Космонавтов со стороны Гамовского тракта Перми в направлении Западного обхода, сбил пешехода в районе дома № 413а.
Женщина переходила проезжую часть не по пешеходной зебре и погибла на месте. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
Ранее «Новый компаньон» писал о серьёзном ДТП с участием двух машин и рейсового автобуса, которое произошло на территории Карагайского округа Пермского края. Погибли два человека, ещё несколько пострадали, одна женщина находится в больнице.
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