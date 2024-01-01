Женщина погибла под колёсами машины в Перми Она скончалась на месте ДТП Поделиться Твитнуть

За рулем машины был 30-летний водитель. Кадр с видео: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Пермскому краю

В Перми вечером 30 сентября погибла женщина. ДТП, как сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Пермскому краю, произошло около 22.00.

Тридцатилетний водитель автомобиля «Опель Астра», двигаясь по ш. Космонавтов со стороны Гамовского тракта Перми в направлении Западного обхода, сбил пешехода в районе дома № 413а.

Женщина переходила проезжую часть не по пешеходной зебре и погибла на месте. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Женщина-пешеход погибла на месте. Кадр с видео: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Пермскому краю

Ранее «Новый компаньон» писал о серьёзном ДТП с участием двух машин и рейсового автобуса, которое произошло на территории Карагайского округа Пермского края. Погибли два человека, ещё несколько пострадали, одна женщина находится в больнице.

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