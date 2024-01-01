Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП под Карагаем в Пермском крае В автоаварии погибли два человека, несколько человек пострадали Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Как рассказали в Минздраве Пермского края, двум женщинам, пострадавшим в ДТП под Карагаем, была оказана медицинская помощь сотрудниками скорой помощи. Одна из них проходит лечение в больнице. Врачи оценивают её состояние как средней степени тяжести. Вторая женщина от госпитализации отказалась.

Напомним, вечером 26 сентября под Карагаем случилось ДТП с двумя машинами и рейсовым автобусом Пермь—Кудымкар.





ГУ МВД России по Пермскому краю

«Фольксваген Туарег», по предварительным данным, столкнулся с «Рено Логан». От удара легковушку отбросило на двигавшийся во встречном направлении рейсовый автобус.





Фото: кадр с видео Госавтоинспекции Пермского края

46-летний водитель «Рено Логан» и его 55-летний пассажир погибли. 58-летний водитель «Фольксваген» от медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался и был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.



Ещё несколько человек — пассажиров автобуса — пострадали.





По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».



«Госавтоинспекция напоминает водителям о выборе безопасной скорости и постоянном контроле дорожной ситуации, своевременном принятии мер в случае опасности. Пешеходам необходимо двигаться только в разрешённых местах с соблюдением мер предосторожности», — напоминают в ведомстве.

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