Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП под Карагаем в Пермском крае
В автоаварии погибли два человека, несколько человек пострадали
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Как рассказали в Минздраве Пермского края, двум женщинам, пострадавшим в ДТП под Карагаем, была оказана медицинская помощь сотрудниками скорой помощи. Одна из них проходит лечение в больнице. Врачи оценивают её состояние как средней степени тяжести. Вторая женщина от госпитализации отказалась.
Напомним, вечером 26 сентября под Карагаем случилось ДТП с двумя машинами и рейсовым автобусом Пермь—Кудымкар.
«Фольксваген Туарег», по предварительным данным, столкнулся с «Рено Логан». От удара легковушку отбросило на двигавшийся во встречном направлении рейсовый автобус.
46-летний водитель «Рено Логан» и его 55-летний пассажир погибли. 58-летний водитель «Фольксваген» от медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался и был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.
Ещё несколько человек — пассажиров автобуса — пострадали.
Ещё несколько человек — пассажиров автобуса — пострадали.
По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
«Госавтоинспекция напоминает водителям о выборе безопасной скорости и постоянном контроле дорожной ситуации, своевременном принятии мер в случае опасности. Пешеходам необходимо двигаться только в разрешённых местах с соблюдением мер предосторожности», — напоминают в ведомстве.
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