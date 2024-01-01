В Пермском крае похоронили погибшего на СВО Юрия Кичигина Поделиться Твитнуть

Юрий Кичигин

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В понедельник, 30 сентября, в Красновишерском округе Прикамья простились с погибшим в ходе специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР Юрием Кичигиным. Об этом сообщили в окружной администрации.

Чиновники рассказали, что молодой солдат погиб ещё 27 февраля 2024 года при исполнении обязанностей военной службы. Других подробностей не приводится.

«Выражаем глубокие соболезнования родным погибшего военнослужащего. Как жаль, что уходят такие молодые...» — сказано в информации властей.

Ранее чиновники администраций Березниковского и Александровского округов на официальных страницах в соцсетях сообщили о гибели в специальной военной операции уроженцев территорий Алексея Степанцова и Виталия Волкова.

Прощание с военнослужащими состоялось 30 сентября.

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