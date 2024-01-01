В Прикамье в один день простятся с двумя участниками СВО Их похоронят в Березниках и Александровске Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Администрации Березниковского и Александровского округов на официальных страницах в соцсетях сообщили о гибели уроженцев этих территорий, Алексея Степанцова и Виталия Волкова, в специальной военной операции.

Прощание с рядовым Степанцовым состоится 30 сентября в Культурно-деловом центре (ул. Льва Толстого, 50). Гражданская панихида начнётся в 10:00.

Фото: Администрация Березниковского округа

Похороны Виталия Волкова пройдут тоже 30 сентября. Церемония прощания будет проводиться во Дворце культуры Александровска. Прощание запланировано с 10:00 до 12:00. Военнослужащего похоронят на кладбище Александровска.

Фото: Администрация Александровского округа

Администрации двух муниципалитетов выразили соболезнования родным и близким погибших участников СВО.

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