Начальницу УКС Перми оставили в СИЗО до декабря Она обвиняется в получении взятки Поделиться Твитнуть

Ирина Чиркова / фото: ВЕТТА

Начальницу управления капитального строительства администрации Перми Ирину Чиркову оставили в СИЗО до 7 декабря. Об этом ходатайствовали следователи СУ СКР по Пермскому краю. Решение вынес Дзержинский районный суд Перми.

Защита просила изменить меру пресечения на домашний арест.

Напомним, ранее по решению Дзержинского районного суда директору ООО «Строительно-монтажный трест № 6» Сергею Микову продлили содержание в СИЗО до 8 декабря, хотя адвокат бизнесмена просил заменить меру пресечения на домашний арест или залог.

Напомним, Ирину Чиркову задержали в начале августа 2024 года по подозрению в получении взятки. Будто бы в 2022 году она взяла 5,5 млн руб. от директора ООО «Строительно-монтажный трест №6» Сергея Микова за общее покровительство при приёмке незавершённых работ на социально значимых объектах Перми.

По данному факту СУ СКР по Пермскому краю были возбуждены дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

После задержания Ирины Чирковой был также арестован Сергей Миков.

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