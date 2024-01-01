Директора пермского Треста № 6 Сергея Микова оставили в СИЗО Он пробудет под стражей до декабря Поделиться Твитнуть

По решению Дзержинского районного суда Перми директору ООО «Строительно-монтажный трест № 6» Сергею Микову продлили содержание в СИЗО до 8 декабря. Соответствующее ходатайство подали следователи СУ СКР по Пермскому краю.

По данным Properm.ru, 30 сентября в суде состоялось рассмотрение ходатайства следствия. Адвокат бизнесмена просил заменить меру пресечения на домашний арест или залог, однако суд удовлетворил ходатайство следкома по региону.

Напомним, Микова задержали 9 августа в качестве фигуранта уголовного дела о коррупции. По данным следствия, в июле 2022 года бизнесмен передал начальнику Управления капитального строительства администрации Перми Ирине Чирковой около 5 млн руб. через посредника. За взятку он хотел получить общее покровительство при приёмке фактически не выполненных работ по реконструкции социальных объектов в Перми.

После задержания суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 октября. Сторона защиты Сергея Микова подала апелляционную жалобу, однако Пермский краевой суд оставил её без удовлетворения.

По решению суда в СИЗО также оставили Ирину Чиркову. Адвокаты чиновницы тоже обжаловали её арест, но суд апелляционной инстанции принял решение отказать в жалобе.

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